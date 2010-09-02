Анджелина Джоли отказалась сниматься у Куарона

Анджелина Джоли отказалась сниматься в научно-фантастическом фильме Альфонсо Куарона "Гравитация", сообщается на сайте Deadline. При этом сначала Джоли согласилась на съемки, но сейчас поменяла свое решение. Предполагается, что актриса согласилась сняться в фильме Куарона, когда проектом занималась компания Universal. Однако теперь права на картину принадлежат Warner Bros. Доподлинно не известно, что именно повлияло на решение Джоли: смена кинокомпании или напряженный график самой актрисы. Напомним, что актриса планирует в скором времени дебютировать в качестве режиссера, сняв фильм о Боснийской войне. Главной героиней "Гравитации" является женщина-астронавт, космическая станция которой столкнулась с посторонним объектом. Как и лента "Луна 2112", проект Куарона строится вокруг единственного персонажа. Поэтому Warner Bros планирует пригласить на главную роль в "Гравитации" актрису, которая могла бы удержать аудиторию у экранов на протяжении всего фильма. В качестве кандидатов рассматриваются Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Марион Котийяр, Наоми Уоттс и Сандра Баллок. Бюджет "Гравитации" составит 80 миллионов долларов. Предполагалось, что съемки начнутся в 2011 году - после того как Роберт Дауни-младший, приглашенный на одну из ролей, закончит работу над сиквелом к "Шерлоку Холмсу".