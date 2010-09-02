На съемках «Трансформеров-3» ранен человек

На съемках фильма "Трансформеры-3" произошел несчастный случай. В результате исполнения одного из трюков тяжелое ранение получил один из участников съемочной группы. Как пишут "Новые Известия", съемки с участием нескольких автомобилей и водителей проходили в пригороде Чикаго. Что именно произошло во время съемочного процесса, пока неизвестно. Однако как рассказали в полиции, "что-то пошло не так" - неизвестный предмет протаранил лобовое стекло машины. Известно, что автомобиль проехал еще больше полутора километров, прежде чем его остановили. В результате один из водителей получил тяжелую травму. Мужчину срочно доставили в больницу, его имя не называется. "Трансформеры-3" являются продолжением популярной трилогии культового режиссера Майкла Бэя, чьи фильмы "Армагеддон", "Плохие парни", "Перл Харбор" и "Трансформеры" сформировали современный Голливуд. Планируется что фильм выйдет на экраны к июлю 2011 года. Съемки фильма запланированы в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Флориде, Техасе, Африке, Москве и Китае. Напомним, в съемках картины заняты такие актеры, как Шайя ЛаБеф, недавно признанный самым прибыльным актером Голливуда, Патрик Дэмпси, Джон Малкович, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, которая заменила Меган Фокс.