Испанские и украинские актёры откроют ГогольFest на Майдане 4 сентября

В субботу, 4 сентября, на Майдане Независимости в Киеве театральная испанская труппа La Fura dels Baus вместе с украинским театром "Дах" откроют четвёртый международный фестиваль современного искусства ГогольFest. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Испании в Украине Хосе Родригес Мояно вчера на пресс-конференции в своей резиденции, передаёт УНИАН. По его словам, благодаря этому интернациональному коллективу, можно будет увидеть в Киеве сочетание разнообразия мира – времени, пространства, энергии и материи. Посол убеждён, что этот проект станет площадкой для международного общения. "Мы надеемся, что фестиваль ГогольFest станет одним из базовых форматов для удовлетворения культурных потребностей многочисленных гостей турнира Евро-2012, которые посетят страну через два года" – сказал он. Частичным спонсором шоу-открытия ГогольFestа выступила также Федерация футбола Украины в лице её президента Григория Суркиса. "Мы с удовлетворением приняли приглашение стать спонсорами этого грандиозного, по моему мнению, проекта, который действительно может дать новый формат общения гостей столицы не только 4 сентября, но и через несколько лет, когда мы будем проводить Евро-2012", - сообщил Суркис. На уточняющий вопрос, планируется ли открытие футбольного турнира в 2012 именно с этими артистами, президент ФФУ сказал, что пока трудно представить, "каким образом мы будем презентовать финальный матч Евро-2012", поскольку ещё есть много времени". По его словам, сегодня надо больше позаботиться о том, чтобы инфраструктура была на высоком уровне готовности. "Безусловно, мы сначала хотим увидеть, что нам всё-таки покажет La Fura dels Baus с "ДахойБрахой". Нам обещают феерию. После субботы мы увидим, насколько им удастся совместить сугубо украинский культурологический исторический мотив с Евро-2012", - отметил Суркис. Президент и основатель ГогольFestа Владислав Троицкий поблагодарил испанское посольство, что они проявили инициативу привезти в Киев этот фантастический театр. "Мы подружились с командой театра La Fura dels Baus и придумали совместное большое шоу, которое будет в субботу на Майдане. Думаю, это будет праздник праздников. Поверьте, такого Киев ещё не видел. La Fura dels Baus действительно уникальный коллектив, поэтому для нас большая честь с ними работать", - сказал Троицкий. Также с 5 сентября Троицкий приглашает всех украинцев на киностудию им. Довженко, где будет продолжение ГогольFestа, на котором организаторы обещают очень много интересного. Ранее руководство культурно-художественного и музейного комплекса "Художественный арсенал" отказало организаторам ежегодного международного фестиваля современного искусства ГогольFest, который в этом году состоится с 3 по 19 сентября, в предоставлении помещения.