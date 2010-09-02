Теща Виктора Цоя пишет книгу, в которой расскажет всю правду о своем зяте

2 сентября 2010, 17:27

Вокруг культового рок-певца Виктора Цоя до сих пор ходит много слухов и сплетен. Большинство из них собирается развеять в своей книге теща музыканта Инна Голубева. "Только звезды" узнали подробности… С названием будущего труда Инна Николаевна пока не определилась, но уверяет, что представит поклонникам Цоя свою версию многих знаковых событий из жизни артиста. – Про съемки фильма «Асса» Сергея Соловьева напишу обязательно, – грозится Голубева. – Мне вообще хочется плюнуть в лицо этому режиссеру за то, что он столько вранья насочинял про Витю! Он же рассказывает, что сразу предложил Цою писать музыку для фильма. Все это ложь! На самом деле музыку для «Ассы» должен был писать Борис Гребенщиков, но его песни не очень понравились Соловьеву. Тогда какой-то его помощник рассказал ему про талантливого парня Витю Цоя из Ленинграда. «Ну, пусть приезжает, но особо ни на что не рассчитывает», – сказал Соловьев. Через пару дней Витя приехал с песней «Перемен требуют наши сердца». Когда Сергей Александрович ее услышал, он просто ошалел и понял, что эта композиция должна стать саундтреком к «Ассе». По словам Инны Николаевны, именно во время исполнения «Перемен» Цоя и заметила Наталья Разлогова. Вскоре на съемках у них закрутился роман. – Витя тогда уже был известным, и Наталья сразу поняла, что к чему, – говорит Голубева. – Она быстро зятя окрутила, ведь у нее уже был опыт в подобных делах. К тому же она была старше его на несколько лет и гораздо опытнее. Даже после расставания со своей женой Марианной Цой продолжал поддерживать с бывшей тещей хорошие отношения. – Когда Витя приезжал навестить меня и сына Сашу, Марианна уходила из дома. Она просто не могла его видеть, – вздыхает Инна Николаевна. – Дочь очень тяжело переживала расставание с Цоем. Говорила: «Меня уже достала эта фамилия из трех букв!» В очередной визит Вити я ему сказала: «Ты пойми, что никто так сильно, как Марианна, тебя любить не будет». «Нет, Инна Николаевна, вы ошибаетесь, – сказал он мне. – Она меня не любит». Я покачала головой: «Может, ты просто не знаешь, что такое любовь?» Он мне ничего не ответил.

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