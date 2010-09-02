Павел Зибров подарил жене на день рождения новый аудио-альбом и клип

В конце августа свой день рождения отметила Марина Зиброва. Традиционно празднование этого события происходило в пригородном ресторане, который чета Зибровых выбирает для своих семейных праздников уже не первый год. На празднике присутствовало 18 человек, среди которых были близкие друзья семьи Зибровых Таисия Повалий и Игорь Лихута, украинские и российские бизнесмены и настоящий генерал-лейтенант. Павел Зибров, в дополнение к своим подаркам, презентовал Марине и всем присутствующим свой новый альбом, название которого пока держится в секрете, и видеоклип на песню «Два неба», которую написала бывшая студентка Павла Виктория Васалати. Дочь Зибровых Диана подарила маме красивый перстень, купленный на собственные деньги, сэкономленные из вознаграждений за хорошую учебу, которыми балует дочку Павел Николаевич. Гости пополнили коллекцию итальянского фарфора, которую Марина Зибровой, по ее словам, собирает всю свою жизнь. А Таисия Повалий подарила имениннице свои любимые английские духи. Огромный привет семье Зибровых передал из Ялты Юрий Рыбчинский, которого на празднество не отпустили дела. После сольного концерта Павла Зиброва все гости танцевали до упаду, а потом наслаждались лучшим шампанским в бассейне. По словам Марины Зибровой, обычно свой день рождения она воспринимает с некоторой грустью, так как он совпадает с окончанием лета, но в этот раз праздник оказался настолько теплым, что о нем останутся только лучшие воспоминания.