Как только новая песня популярного трио загадочным образом попала в Интернет, рейтинги прослушивания и закачивания превзошли такие известные хиты, как: «Береги», «Неба мало» и «Невидима». Песню без официального релиза крутили в ресторанах, размещали в социальных сетях и ставили на рингтоны. Группа « Горячий Шоколад» официально представляет песню «Без ума». Автором является неизменный продюсер группы – Дмитрий Климашенко. «Данная композиция не удивит поклонников «Горячего Шоколада» новизной звучания или вызывающими текстами, мы продолжаем работать в «бархатной» манере, и не собираемся никого шокировать. Песня «Без ума» - это еще один хит, романтичный, дорогой, эмоциональный и, между прочим, автобиографичный. Хотя, наверное, я зря все это рассказываю, так как большинство с этой песни уже ознакомились», - комментирует Дмитрий Климашенко. Ну что ж, теперь новый хит популярного трио можно будет не только скачать из Интернета, а и услышать в эфирах радиостанций страны!