Кейт Хадсон скучно быть замужем

Кейт Хадсон (Kate Hudson) поделилась мыслями относительно личной жизни и планов на будущее. Своего нового бойфренда, лидера группы Muse Мэтта Бэллами (Matt Bellamy), она назвала "прекраснейшим". Что касается брачных уз, Хадсон уверена, что "это – определенно не то, что мне надо. Я не хочу обыденных, привычных чувств. Я верю в любовь – такую любовь, которая делает мир вокруг другим, и хочу испытывать это все время. С Мэттом мы только-только узнаем друг друга, и это замечательно". Кстати говоря, актриса не является поклонницей Muse и, более того, не слишком знает их творчество.