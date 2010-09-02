LAR$ON снял «Студентку эскимо»

В последние дни лета украинский репер LAR$ON завершил съемки нового видеоклипа на песню "Студентка эскимо", ремикс на которую этим летом уже ротировался на радио KISS FM. Песня входит в треклист второго альбома репера "Я не такой как все", релиз которого назначен на 8 сентября. А свежее видео появится в эфире музыкальных телеканалов в начале октября, обещая стать самым горячим напоминанием лета. Режиссером клипа выступил Юрий Морозов, ранее работавший с LAR$ONом над видеорядом песен "От чистого сердца" и "День грядущий" (совместную работу репера с оперным певцом Владимиром Гришко). Над пластикой и движениями волнующих героинь клипа трудился директор шоу-балета Va-Bank Николай. А среди самих девушек были замечены Ира Чемпионка - ведущая KISS FM, Аня - участница группы «XS», Алёна - участница группы «Гоголь моголь», а также другие (студентки из КИМО) киевские красотки. Действие клипа происходит в особняке на Киевском море, где LAR$ON томится в приятном ожидании красивых девушек. Интригующее видео расскажет, о чем мечтает известный репер и насколько горячи его загородные вечеринки.