Майкл Дуглас заболел раком из-за пристрастия к выпивке

Майкл Дуглас (Michael Douglas) полагает, что его рак горла вызван злоупотреблением алкоголем. 65-летний лауреат "Оскара" сказал: "Я курил, и я пил, но та болезнь, что у меня сейчас, связана именно с выпивкой". Актер проходит интенсивное лечение – радиотерапию и химиотерапию – и при этом настроен оптимистично, говоря, что рак не распространяется по его организму. Более того, "похоже, есть улучшения". Дуглас держится молодцом, придерживаясь мнения, что вне зависимости от обстоятельств нужно всегда выглядеть отлично. И признает, что болезнь – это нелегко: "Мне бывает больно время от времени. Вот что действительно тяжело".