Тимати отказывается от секса

В связи с заявлением артиста Тимати на своей странице в социальной сети Twitter, в котором он говорит о полном отказе от секса, на официальный пресс-офис артиста обрушился шквал звонков, как от прессы, так и от фанатов. Тема сразу же вышла в ТОПы интернет-обсуждений. Чтобы тема не приобрела оттенок слуха, мы публикуем подробный комментарий самого Тимати на данное заявление. Тимати: "Я устал от того, что творится вокруг меня. Безликий сексуальный поток, превратившийся в сумасшедшую и, что самое страшное, однообразную интимную жизнь, мелкие и покрупнее представители женского рода, безосновательно наполнившие мои будни и праздники, нескончаемые и беспорядочные половые связи+ я хочу остановить это! Мы забыли, что такое любовь. Я забыл, что такое любовь. Все вокруг забыли, что секс и любовь - две тесно связанные между собой субстанции, что им нужно сосуществовать в гармонии. Мы разделили животный секс и возвышенное чувство. Секс стал частью утреннего и вечернего туалета, ежедневной механической работой, причем, совершенно неважно кто выступает в роли "партнера по станку". Я отказываюсь следовать этому аморальному постулату, который чуть ли не в конституции уже прописан. Я не хочу больше слышать о том, что секс - не повод для знакомства. На самом же деле секс - это следствие нежных, теплых чувств, которые возникают между двумя любящими и, что немаловажно, уважающими друг друга людьми, которые несут друг за друга ответственность, заботятся друг о друге и как результат - создают семью и рожают детей. Во все времена воздержание становилось для мужчины неким тайм-аутом, во время которого он должен разобраться в себе и подумать. Фрейдовский вывод о том, что нет ни одного невроза без внутреннего сексуального конфликта, сейчас для меня как никогда актуален. Я прекращаю всяческие сексуальные отношения до тех пор, пока не встречу ту единственную, с которой создам семью. Я хочу чистого и искреннего чувства! Хватит блядства!"