Боб Дилан открывает выставку картин в Дании

Знаменитый 69-летний американский фолк-певец Боб Дилан открывает сегодня в датской Национальной галерее экспозицию своих полотен, многие из которых никогда ранее не были представлены публике, передаёт Би-Би-Си. По словам куратора выставки Каспера Монрада, 40 картин были написаны Диланом специально для их показа в Дании. По словам Монрада, существует связь между музыкой Боба Дилана и его полотнами. "Это два разных вида образности, представлений. Его картины и музыка – два разных мира", - говорит он. Певец сделал скетчи и зарисовки свои будущих полотен во время путешествия по Южной Америке, а потом уже нарисовал их на холсте в студии. "Я выбрал Бразилию, потому что я уже много раз бывал в этой стране и мне нравится тамошняя атмосфера, - сказал Дилан. Серия полотен артиста отображает сцены в бразильских трущобах, на фермах и пляжах. Выставка художественных полотен Боба Дилана продлится в Дании до конца января. В июне 2008 года в Лондоне прошла выставка рисунков Боба Дилана, на которой были представлены работы музыканта, созданные им в период с 1989 по 1992 годы. В 2007 году подобная выставка прошла в Германии. Искусствовед Франк Целнер, заметил, что живопись Дилана является отражением его музыки.