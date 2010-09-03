Певица Тори Амос едет в Москву со своим фортепиано

Известная американская певица, пианистка и автор песен Тори Амос (Tori Amos), создавшая в своем творчестве невообразимый коктейль из фолк-рока, джаза и экспериментальной электроники, впервые выступит в Москве на сцене "Крокус Сити Холл" в пятницу, сообщила РИА Новости представительница концертного агентства "Мельница" Елена Маслова. "Амос призналась, что решает, что будет играть, и выстраивает всю программу после того, как садится за фортепиано в зале, то есть на репетиции. Поэтому ни мы (организаторы), ни зрители не узнают о том, что же она представит в Москве, до самого концерта", - сказала Маслова. Однако собеседница агентства отметила, что, по ее мнению, на первом выступлении в России будут и хиты, и материал с нового альбома Midwinter Graces, вышедшего в ноябре прошлого года. "Думаю, хиты она сыграет просто потому, что знает, что в России ее знает и помнит как раз то поколение, которое росло на ее песнях Gold Dust, Cornflake Girl, Crucify, A Sorta Fairytale. Может быть, не все хиты, но какие-то с минимальной аранжировкой все же будут. Ну и последний альбом было бы представить логично", - сказала представительница организаторов. Маслова отметила, что "Амос едет не группой, а с сольным выступлением, на сцене будет всего четыре человека - фортепьяно, гитара, бас-гитара и ударные". По ее словам, "певица побоялась заказывать фортепиано тут и везет его в Москву с собой - настроена она серьезно". Одна из самых коммерчески успешных звезд современности, продавшая свыше 12 миллионов альбомов по всему свету к 2005 году, родилась в семье методистского священника доктора Эдисона Амоса, имевшего франко-шотландские корни, и Мэри Эллен, уроженки южных штатов, в жилах которой текла кровь индейцев чероки. Критики неоднократно высказывали мысли на тему того, что именно в этом смешении кровей кроется успех Амос. Первый альбом певицы Y Kant Tori Read , вышедший в 1988 году, был холодно встречен прессой. Ее оценили только в 1992 году с пластинкой Little Earthquakes. Зато так, что сразу же начали сравнивать певицу с такими звездами, как Кейт Буш, Дженис Иэн, Джони Митчелл, Шинейд О`Коннор, Маргарет Мэри О`Хара и Патти Смит. На сегодняшний день дискография певицы насчитывает более десятка пластинок, в каждой из которых анализируется определенный круг тем - социум, женская природа, религия. Кроме того, у нее есть альбом-опера American Doll Posse, а пластинка Midwinter Graces, посвященная зиме и рождеству, который стал первым из серии "сезонных" альбомов. В планах у артистки создание мюзикла, премьера которого запланирована на 2012 год.