Супруг Жа Жа Габор хочет бальзамировать жену

Муж известной актрисы и светской дамы рассказал о планах сделать из тела супруги статую. Несколько дней назад 93-летняя американская актриса из Венгрии Жа Жа Габор была вновь госпитализирована, когда ее муж нашел ее дома без сознания, сообщает Life. Сейчас Габор находится в клинике Лос-Анджелеса, а ее муж Фредерик Принц фон Анхальт уже начал делиться планами относительно ее смерти. - Моя жена всегда мечтала, что ее красота будет бессмертна, - говорит Фредерик. - И я бы хотел, чтобы ее тело выглядело как в сцене из одного из ее фильмов. Именно поэтому он связался с немецким анатомом Гюнтером фон Хагенсом, который занимается "пластинацией" - особым видом сохранения мертвого тела. Помимо научных исследований и создания анатомических моделей для студентов, Хагенс регулярно организует выставки своих моделей. На его последней выставке в Германии, крайне неоднозначно принятой публикой, были представлены тела с обнаженными мышцами и сухожилиями. Однако неизвестно, что он ответит на предложение сделать из Габор статую. - Все мои модели выставляются анонимно, зрители не знают, кто эти люди. Я не собираюсь делать музей судеб и иметь дело с индивидуальным честолюбием и целью быть увековеченным как личность, - заявлял в интервью после выставки Хагенс. - Я анатом, а не руководитель какой-то секты.