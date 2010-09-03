Таня запишет «Радио Гагага» на французском

В скором времени Таня представит новую версию хита "Радио Гагага", записанную на французском языке. Во время недавнего отдыха в Монако певица познакомилась с французскими диджеями, которые, вдохновившись ее творчеством, захотели сделать свою версию "Радио Гагага". Для Тани уже написали текст на французском языке, и буквально на днях в Париже состоится запись вокальной партии. Подробности пока не раскрываются, но известно, что во французской версии песни упоминается первая леди Франции Карла Бруни.