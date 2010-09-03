У обладательницы титула «Миссис Россия» украли корону

У обладательницы титулов "Миссис Россия планеты Земля - 2010" и "Миссис Москва - 2009" Надежды Замолодской украли корону королевы красоты, пишет "Московский комсомолец". Инцидент произошел в Лас-Вегасе, где прошел финал конкурса "Миссис планета Земля - 2010". По итогам конкурса "Миссис планета Земля" Замолодская была признана Миссис Европой, самой стильной участницей конкурса, а также вице-миссис (победу одержала представительница Венесуэлы). Именно корону вице-миссис и похитили у россиянки. "Мы должны были уже улетать обратно в Москву. Я собрала сумки, упаковала чемоданы. А корону завернула в бумагу и положила среди прочего багажа в номере. И каково было мое удивление, когда наутро ее не оказалось", - рассказала Замолодская. По ее словам, она обратилась к сотрудникам гостиницы в Лас-Вегасе и описала ситуацию, однако те ничего не смогли для нее сделать. Тем не менее обладательница титула "Миссис Россия - 2010" решила отнестись к потере короны конкурса "Миссис планета Земля" философски. Она призналась, что врученная ей корона очень похожа на ту, что она завоевала на российском конкурсе. "Две одинаковые мне ни к чему", - отметила Замолодская. Как отмечает издание, для Надежды Замолодской пропажа короны стало не первым подобным происшествием. Так, около года назад у женщины угнали новый автомобиль. Машина до сих пор находится в розыске. Сама Замолодская планирует записать видеообращение к угонщику в надежде на то, что он вернет ей машину.