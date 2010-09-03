Кэтрин Зета-Джонс обвиняет врачей, которые пропустили рак горла Майкла Дугласа

Кэтрин Зета-Джонс в ярости, она говорит, что Майкл Дуглас неоднократно жаловался на боли в области уха и горла, а опухоль размером с грецкий орех была обнаружена только три недели назад. «Это ужасно! Он искал каждую возможность, чтобы выяснить всё о своём здоровье, а доктора ничего не находили!» - говорила Кэтрин в интервью Daily Mail. Между тем, сам Дуглас держится вполне уверенно и позитивно. Недавно он продемонстрировал это, появившись перед телеаудиторией, в известном ток-шоу Дэвида Леттермана. Майкл сказал на том шоу, что считает рак излечимой болезнью, «но это – борьба, и я буду биться до конца». Майкл Дуглас уже прошел первую неделю химиотерапии из 8-ми положенных, когда появился на телеэкране. Он сказал, что врачи дали ему 80-процентную гарантию полного выздоровления. Леттерман после интервью отметил, что Дуглас выглядел очень твердым и произвел впечатление очень сильного человека. Тем не менее, его супруга, с которой они вместе уже 10 лет, Кэтрин Зета-Джонс в ярости. Из-за того, что врачи так медлили с диагнозом. Она сказала, что в последнее время Майкл стал больше уставать. А ведь этого раньше никогда не было, хотя Дуглас старше жены на 25 лет. Поэтому они чувствовали, что что-то со здоровьем Майкла не так. Кэтрин рассказала, что была рядом с мужем, когда доктор сообщил ему по телефону о диагнозе. После этого Майкл собрал детей (10-летние Дилан и Кэрри) и рассказал, что болен раком. Он признался, что его ждет долгое лечение, после которого, возможно, голос уже не будет таким же, как прежде.