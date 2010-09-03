В Узбекистане сняли 3D-мультфильм

Узбекистане закончились съемки первого 3D-мультфильма Сюжет картины «Инопланетный гость» строится вокруг инопланетянина, попавшего на Землю после крушения космического корабля. Сценарий был написан на основе стихотворения народного поэта Узбекистана и Каракалпакистана Абдуллы Арипова - автора гимна Узбекистана и ныне вице-премьера этой страны. Съемки картины продолжались более года, а ее бюджет составил 92 тысячи долларов. Продолжительность «Инопланетного гостя» составляет около 15 минут. Проект был осуществлен компанией Cinema Production по заказу Национального агентства «Узбеккино», пишет Лента.ру. Мультфильм был произведен в рамках государственной программы по поддержке узбекского кинематографа. В рамках этой программы в 2010 году на производство десяти мультипликационных и четырех художественных фильмов для детей и молодежи выделено 3,1 миллиона долларов.