У Леонида Агутина проблемы с законом

Многих наших российских артистов упрекают в том, что они уезжают жить за границу и приезжают на родину только чтобы выступить с концертами и заработать денег. Леонида Агутина сложно упрекнуть в этом, поэтому у него и возникли проблемы с законом. "У меня другая проблема. На меня косо смотрят на таможне в Америке, потому что у меня гринкарта (она подтверждает вид на жительство человека, не являющегося гражданином США, но проживающего там – прим. Дней.Ру), по закону я должен хотя бы полгода посидеть в стране, если я получил гринкарту. А я не могу себе позволить сидеть в Америке полгода", - рассказывает Агутин. Из-за этого у Агутина возникли проблемы с законом. "Меня уже в полицейский участок постоянно водят. Говорят: а почему же вы здесь не живете? Я им объясняю: я здесь не живу, потому что езжу по всему миру, у меня работа такая, чтобы зарабатывать деньги, чтобы их потом тратить в Америке. Эта фраза им очень нравится", - смеется певец. В участок он побывал уже трижды, и каждый раз артисту удавалось выйти сухим из воды. Получится ли также легко решить проблему в следующий раз – неизвестно. Между тем, в Майями уже живет дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум. Девочка не была в России уже шесть лет. Родители навещают ее всего несколько раз в год. Русский язык на чужбине Лиза не забыла, но считает себя американкой и совершенно не интересуется русской культурой. "Она абсолютная американка, - рассказывает о дочери Агутин. – Советские, русские фильмы и музыка ей малопонятны". К слову сказать, супруги, которые прожили вместе 13 лет, не исключают возможности, что у них могут появится еще наследники. "Мы работаем над этим постоянно, если это так называется, если вы это имеете в виду. А что касается появления детей на свет – это как Бог даст. Я непосредственный участник процесса, выполняю все функции, которые от меня требуется", - откровенничает музыкант с "Экспресс-газетой".