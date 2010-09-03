Измена Водяновой удивила ее мужа

Вокруг семьи супермодели Натальи Водяновой продолжают разгораться нешуточные страсти. Ее супруг Джастин Портман нарушил молчание и прокомментировал слухи о грядущем разводе, которые упорно появляются уже с начала года. "Мы еще не разведены. Вы неверно проинформированы. Я не хочу разводиться с Наташей. Я не заявлял о разводе. Да и Наталья тоже не говорила ничего подобного", - отрезал недовольный расспросами Портман. Поговаривают, что модель собирается развестись с лордом из из-за его пристрастия к алкоголю, есть версия о финансовых разногласиях в семье. А недавно в российской прессе появились фотографии Водяновой в компании продюсера Первого канала Андрея Болтенко. Начали судачит, что Наталья отбила жениха у Марины Александровой, у которой как раз начинался роман с продюсером. Однако лорд Портман ничего не знает о скандальных снимках жены с другим мужчиной. Он сразу же начал осведомляться, что на них изображено, а потом переадресовал все вопросы супруге. "Да? А кто это? И что на этих фотографиях? – спрашивал он у "Комсомольской правды". - Наталья улетела в Россию оформлять визу. В это время я был в Уругвае, сейчас - в Германии. Если у вас есть вопросы по поводу фотографий, позвоните лучше Наташе напрямую. Она точнее вам скажет. А мне, честно говоря, не хочется больше обсуждать эту тему". Подруги Водяновой утверждают, что родственники звезды все знают, но не имеют права говорить об этом в прессе, так как Наташа может остаться без детей: "Дело в том, что по брачному контракту с Джастином Портманом в случае ее измены мужу дети останутся жить с лордом и его семьей". По сведениям западной прессы, чтобы получить свободу и детей, Наталье придется заплатить 10 миллионов долларов отступных Джастину Портману, чтобы он не разгласил факт ее измены".