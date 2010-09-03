Мадонна проведет выходные в Санкт-Петербурге

В эти выходные с Санкт-Петербург прилетит поп-певица Мадонна . Ее визит будет носить деловой характер, королева популярной сцены намерена получить разрешение у администрации Константиновского дворца на проведение съемок. Правда о том, что же хочет сделать Мадонна в таком антураже, информация разнится. По одним данным, исполнительница собирается снять новый клип, по другим — она пытается перенести место съемок своего фильма о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон. Чтобы избежать встреч с папарацци, Мадонна заказала несколько номеров в гостинеце «Астория». Сопровождать певицу будет ее бойфренд Хесус Лус.