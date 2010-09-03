Анна Семенович представила новую песню

Экс-участница поп-группы «Блестящие» Анна Семенович представила публике свою новую композицию под названием «Птица-ветер». Презентация прошла на сцене торгового комплекса «Мега Химки» накануне дня знаний. Постановщиком шоу стал финалист телепроекта «Танцы со звездами» Эльдар Сайфутдинов. Он вместе с участниками его Дома танца «Bossa Nova» разучил с залом зажигательные движения непосредственно перед выходом певицы на сцену. Посетители торгового центра оказались благодарными слушателями, а потому после выступления Анна поблагодарила всех, сказав: «Спасибо за поддержку. Желаю всем удачного начала учебного года».