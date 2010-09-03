Олег Газманов помог погорельцам

Тысячи людей оказались без крыши после бушующих месяц назад лесных пожаров. Огонь разрушил все. Люди попросту остались на улице. Некоторые звезды нашей эстрады, глядя на слезы пострадавших, не выдержали и решили помочь. Главный есаул нашей эстрады, Олег Газманов на прошлой неделе приходил в гости к "Комсомолке" и услышал, что жильцам поселка Чуликса, что в Рязанской области, не на чем спать и готовить еду после того, как их дома уничтожил огонь. - Надо срочно помочь! - тут же отреагировал на беду певец. Буквально через пару дней грузовик, набитый телевизорами, газовыми плитами, шкафами и диванами, отправился из Москвы в Рязанскую область, пишет "КП". - Это вам от Олега Михайловича, - пояснил водитель местным. - Немного, конечно, но хотя бы на первое время. Если что-то еще нужно, говорите. Счастью сельских бабушек и дедушек не было предела. - Мы всегда любили Газманова, а теперь еще больше любим. Настоящий мужик!