Наташа Королева вышла замуж

21 августа в одном из отелей на берегу Средиземного моря Наташа Королева снова вышла замуж. Последние указания персоналу отеля, уточнение праздничного меню - все последние приготовления виновница торжества взяла на себя. Как это ни удивительно, женихом оказался законный супруг Королевой Тарзан (Сергей Глушко). Таким образом звездная пара решила отметить годовщину своей свадьбы. Они расписались 7 лет назад 21 августа в Санкт-Петербурге и с тех пор каждый год отмечают это событие таким нетрадиционным способом. Наташе повезло, что ее приятельница имеет свой салон свадебных платьев, поэтому беспокоиться о нарядах вечной невесте не приходится. "Свадьбы" устраивают в разных красивых местах то в Москве, то в Майями. Седьмую годовщину супруги отметили на Кипре – острове богини любви Афродиты - в компании родственников и близких друзей. "Ой, как же я люблю быть невестой", - не может сдержать своих эмоций певица. Такая любовь к пышным свадебным торжествам объясняется комплексом певицы. Дело в том, что в первом браке с композитором Игорем Николаевым она не испытала всей радости быть невестой. Не было ни белоснежного платья, ни фаты, ни свадебного букета. Жених пригласил сотрудников загса домой, где их расписали тихо и без всяких пышных торжеств. После этого Королева захотела, чтобы свадьба у нее была каждый год. В их семье с Тарзаном есть еще памятная дата – 4 мая. "День абрикосового варенья" мы отмечаем каждый год 4 мая. Это наш с Сергеем достаточно интимный праздник. Когда мы познакомились, у него дома было только абрикосовое варенье и чай", - вспоминает Королева.