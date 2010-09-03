«Z-Sides» - свежий сборник бисайдов от Земфиры

8 сентября в свет выйдет новый сборник ранее не издававшихся песен Земфиры под названием Z-Sides. Релиз диска певица несколько раз откладывала, поэтому для поклонников Земфиры его выход большое и долгожданное событие. О Земфире все заговорили в 1999 году. Тогда для всех стало очевидно, что появилась новая величина, пришедшая всерьез и надолго, которая сможет быть верной самой себе, всегда индивидуальной, безгранично талантливой и способной изменить жизнь слушателей, придать ей новый смысл и яркие краски. Земфира собирает огромные стадионы, работает на уровне западных музыкальных звезд первой величины, снимает фильмы с Ренатой Литвиновой, учится в МГУ и продолжает сочинять новые песни. В альбоме Z-sides есть и музыкальные эксперименты, и фирменный стиль Земфиры, который ни с чем не спутаешь и к которому хочется прикасаться много раз, черпать вдохновение и силы к новой, лучшей жизни. Напомним, что одновременно с Z-sides в продажу поступит уникальное переиздание первых трех альбомов Земфиры: «Земфира», «Прости меня моя любовь», «Четырнадцать недель тишины». Треклист: 01. Петарды 02. Гаражи 03. Из головы 04. Австралия 05. Интересно 06. Поцелуи 07. Для тебя 08. Антананариву 09. Не стреляйте