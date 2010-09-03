Суд рассмотрит иск советника главы МВД России к Ксении Собчак

Басманный суд Москвы 29 сентября рассмотрит гражданское дело советника главы МВД РФ Анатолия Куликова о взыскании 1 миллиона рублей с известной телеведущей Ксении Собчак по иску о защите чести и достоинства, сообщили в пятницу Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) в пресс-службе суда. Поводом для разбирательства послужила публикация в газете "Аргументы и факты" под заголовком "Собчак о Собчаке", в которой Ксения Собчак распространила сведения, порочащие, по мнению истца, его честь и достоинство. Какие именно сведения просит опровергнуть советник министра внутренних дел, в пресс-службе сказать затруднились. Собеседник РАПСИ добавил, что Куликов также просит взыскать еще 1 миллион рублей с "АиФ" в качестве компенсации морального вреда.