Дита фон Тиз отправляется в кругосветное путешествие

Только вернувших из «холодного и мрачного» Парижа, 37-летняя бурлеск-дива придумала себе новую грандиозную поездку. Вечно неотразимая Дита фон Тиз приземлилась после длительного перелета из Парижа в лос-анджелесском аэропорту LAX и тут же сообщила, что собирается снова сесть на самолет. На этот раз артистка планирует посетить Сидней, Нью-Йорк, потом Париж, и снова вернуться в Лос-Анджелес: «Я обожаю это время года, конец лета, отпуск, но особенно жду сентября, когда у меня по-настоящему начинается работа!»