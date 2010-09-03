Джулия Робертс показала миру небритые подмышки

Самая высокооплачиваемая голливудская актриса Джулия Робертс всегда была сторонницей естественной красоты. В прямом смысле этого слова. Поэтому интимные части ее тела довольно редко соприкасаются с бритвенным станком.Что она и продемонстрировала в очередной раз. После рекламного турне своего нового фильма «Ешь, молись, люби», 42-летняя звезда махнула отдыхать на Гавайи вместе со своими домочадцами. Где ее подловили вездесущие папарацци. В свои годы Джулия может позволить себе появиться на пляже в бикини. Проблем с фигурой у нее нет, целлюлита тоже. Но все же, один момент испортил все впечатление. Когда роковая красотка задрала руки, в объективы камер снова попала растительность на ее подмышках. Снова, потому что она демонстрирует их уже не в первый раз. В 1999 году все таблоиды мира разнесли фото ее мохнатых подмышек, которыми она сверкала на премьере фильма «Ноттинг Хилл». Впрочем, ее это никогда особо не смущало. По ее признанию, главное в женской красоте - это просто быть счастливой. Ну и еще немного увлажняющего крема для глаз.