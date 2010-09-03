Наташа Подольская сняла в новом клипе сестру-близняшку

Наталья Подольская на съемках нового клипа поссорилась с сестрой-близняшкой. Родная сестра певицы Юля специально прилетела в Москву из Женевы для участия в съемках ее нового музыкального видео. По сценарию в ролике Наталья и Юля играют самих себя, а замысел режиссеров состоит в том, что в нем девочки очень эмоционально ссорятся - Юля даже запускает в сестру тяжелой стеклянной фотографией, на которой запечатлен их совместный портрет. Фотография, как стало известно Life Showbiz, весит не меньше 3 килограммов. В конце ролика стеклянная глыба с помощью компьютерной графики разбивается об Наталью на мелкие кусочки. Клип снимали с раннего утра и до полуночи. Благо, сценарий позволял все записать в помещении, ведь все это время на улице шел проливной дождь. - Как хорошо, что мы сейчас в тепле, на улице такой жуткий ливень, - подходя к окну, не переставала повторять Наталья. Специально для съемок клипа стилисты Подольской подготовили десяток разных платьев, босоножек на высоком каблуке и аксессуаров, которые заняли почти всю кровать в съемочном павильоне. - Какие милые колечки, а вот эта брошка вообще супер! - примеряя на себя, говорила стилисту сестра Натальи Юля. В перерывах между дублями девушки с удовольствием переодевали высокие каблуки на мягкие австралийские сапожки из овечьей шерсти.