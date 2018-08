Ватикан назвал десять лучших альбомов современности

Католическая церковь объявила свой список лучших десяти альбомов современной музыки. Этот оригинальный Top Hit от Ватикана был опубликован в официальной газете Святого престола «L'Osservatore». О том, чем руководствовались создатели этого списка кроме личных предпочтений, не сообщается. Как бы то ни было, лидером этого списка самых-самых вновь оказались легендарные The Beatles с пластинкой 1966 года «Revolver». Следом за ним идет Дэвид Кросби и его дебютный альбом 1971 года «If I could only remember my name», на этой работе «засветились» такие легенды как, Нил Янг, Грэм Нэш и Джерри Гарсия. Третье место досталось Pink Floyd и их восьмому лонгплэю «The dark side of the Moon» (1971). В список Ватикана также попали Карлос Сантана, U2, Пол Саймон, Майкл Джексон, Fleetwood Mac Oasis и Donald Fagen. Полностью десятка лучших альбомов по мнению представителей католической церкви выглядит так: 1. The Beatles «Revolver» (1966) 2. David Crosby «If I could only remember my name» (1971) 3. Pink Floyd «The dark side of the Moon» (1971) 4. Fleetwood Mac «Rumours» (1976) 5. Donald Fagen «Nightfly» (1982) 6. Michael Jackson «Thriller» (1982) 7. Paul Simon «Graceland» (1986) 8. U2 «Achtung Baby» (1991) 9. Oasis «(What's the story) Morning Glory» (1995) 10. Santana «Supernatural» (1999)