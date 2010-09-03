Бритни Спирс лает на жениха

Отпуск на Гавайях, устроенный Бритни Спирс и вернувшимся из немилости Джейсоном Тревиком, оказался не таким уж романтичным, как они планировали. Заселившись в отель, молодые люди не приняли во внимание плохую звукоизоляцию, а иногда и просто забывали закрывать дверь на балкон. Результат – часть бесед на повышенных тонах стала достоянием прочих постояльцев, с удивлением прочитавших в газетах, что бывшая поп-принцесса собирается замуж. «Перед свадьбой мы с моим нынешним мужем тоже иногда ссорились, но либо из-за количества гостей, либо из-за выбора места для путешествия, – рассказала одна из соседок сладкой парочки. – А мисс Спирс лаялась со своим менеджером буквально по любому поводу». Дошло до того, что Бритни обвинила Тревика, что он не напомнил ей спустить бретельки лифчика на пляже и потому у нее на коже остались следы, которые барышня вынуждена была пытаться устранить все на том же балконе, подставляя плечи солнцу. Впрочем, соседи сошлись на том, что Бритни и Джейсон не безнадежны – мирятся они так же быстро, как и заводятся.