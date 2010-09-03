«Как приручить дракона» замахнулся на звание лучшего фильма года

DreamWorks Animation запустила кампанию в поддержку мультфильма "Как приручить дракона", цель которой - добиться номинации картины не только в категории "Лучший мультфильм", но и в более серьезной категории "Лучший фильм". Об этом сообщает HeatVision. По данным издания, компания уже разослала членам Американской киноакадемии пресс-киты с рекламными материалами картины и списками потенциальных номинаций мультфильма. Примечательно, что DreamWorks Animation начала рассылку раньше обычного - традиционно академики получают пресс-киты уже после Дня труда, который празднуется в первый понедельник сентября. Мультфильм "Как приручить дракона" вышел в прокат в марте 2010 года. Сюжет картины рассказывает о молодом и чахлом викинге Иккинге, который пытается заслужить уважение сородичей, победив какого-нибудь дракона. Однажды, по чистой случайности, он сбивает из собранной им катапульты одного из самых опасных ящеров, однако, вместо того, чтобы убить Беззубика (такое имя он дает дракону), Иккинг дружится с ним. Картина собрала в мировом прокате почти 500 миллионов долларов при бюджете в 165 миллионов. В апреле 2010 года стало известно, что DreamWorks снимет продолжение картины. Кроме того компания намерена превратить мультфильм в популярную франшизу. В частности, помимо продолжения, планируется снять телевизионный анимационный сериал.