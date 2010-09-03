Анджелина Джоли не может жить без мяса

Кинозвезда Анджелина Джоли, которая на протяжении многих лет не употребляла никаких продуктов животного происхождения, заявила, что веганство плохо повлияло на ее здоровье. «Сочный стейк – секрет моей красоты, — говорит Джоли, — Я люблю красное мясо. Я была веганом долгое время и чуть не умерла из-за этого. Моему организму не хватало полезных веществ, содержащихся в мясе». Помимо этого, 35-летняя актриса призналась, что любит свой возраст и не боится постареть. «Счастье - это когда я смотрю на свои руки и вижу, как они заботятся о моих детях, — говорит Джоли, — С каждым годом я наблюдаю за тем, как стареют мои руки, и мне нравится это».