Поклонники «Унесенных ветром» спасли костюмы из фильма

Поклонники фильма "Унесенные ветром" спасли уникальную коллекцию костюмов главных героев картины, хранящихся в музее Harry Ransom Center Университета Техаса. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, руководство музея обратилось ко всем заинтересованным лицам с просьбой собрать 30 тысяч долларов для реставрации и консервации уникальных экспонатов. Около 600 спонсоров из 44 штатов и 13 стран согласились оказать требуемую финансовую поддержку. "Столь впечатляющая щедрость иллюстрирует, что армия поклонников этого великого фильма по всему миру не уменьшается со временем", - прокомментировал куратор музея Стив Уилсон. По его словам, собранных средств хватит не только на реставрацию, но и на приобретение специальных манекенов и систем климат-контроля, которые позволят сохранить костюмы для потомков. Музей планирует завершить все работы и вновь открыть экспозицию в 2014 году к 75-летию "Унесенных ветром".