Первой украинской информационной программе «Вікна-новини» исполняется 15 лет

4 сентября исполняется 15 лет со дня первого выхода в эфир информационной программы «Вікна-новини». «15 лет с точки зрения истории – небольшой срок. Но для медиа страны, едва ставшей независимой – это целая эпоха. А «Вікна» менялись вместе со страной. Возможно, 15 лет назад было больше пионерской романтики, ведь «Вікна» действительно были первыми – первыми негосударственным новостями, которые выходили в прямом эфире. А с годами приходит не только профессиональный опыт, но и способность оценивать происходящее не только по словам, но и по делам. Умение взглянуть на себя со стороны – в этом, собственно, и смысл знаменитой «вікновской» иронии. Мы взрослеем. Взрослеем вместе со зрителями», - сказал Алексей Мустафин, заместитель генерального директора по информационному вещанию СТБ.