Траволта изменяет жене с мужчинами?

Публикация в новом номере американского журнала National Enquirer шокировала общественность. Мало того, что любимца публики актера Джона Траволту обвинили в изменах супруге — актеру еще и приписали нетрадиционную сексуальную ориентацию. Таблоид публикует интервью с Робертом Рэндольфом, автором книги о секретной гей-культуре Голливуда. По его словам, он знаком с Траволтой с 1998 года и неоднократно встречал актера в заведениях, где собираются гомосексуалисты. Если верить Рэндольфу, Джон Траволта уже более десяти лет изменяет своей жене, актрисе Келли Престон, которая сейчас, кстати, ждет ребенка. "Этот брак — просто обман. Джона интересуют исключительно мужчины, и он встречается с ними за спиной жены уже много лет. Это неправильно, ведь Келли, по-моему, очень хороший человек ", — заявил Рэндольф.- Двойная жизнь Траволты — одна из главных тайн Голливуда". Американская пресса предложила Роберту пройти проверку на детекторе лжи, и он прошел ее успешно.