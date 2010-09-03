Лариса Долина: Одесса принадлежит Украине только по карте

Одесса отметила 216-ю годовщину со дня основания. Городские власти привлекли к торжествам преимущественно российских артистов, которые устроили антиукраинскую пропаганду Перед одесситами и гостями города выступили Иосиф Кобзон, Эммануил Виторган, «Хор Турецкого», Лариса Долина, группа «Мираж», Дима Билан и Таисия Повалий. Ведущими мероприятия стали Нона Гришаева и Александр Олешко. Во время своего выступления солистки группы «Мираж» заявили зрителям, что сожалеют, что Украина и Россия сейчас не вместе. Артистки выразили уверенность, что это неправильно, пишет Дело. В свою очередь Лариса Долина, отметила, что Одесса принадлежит Украине только «по карте, или атласу». Концерт транслировал Первый канал украинского телевидения. При этом артисты не только поздравляли одесситов, но и активно агитировали за действующего мэра города Эдуарда Гурвица, пишет издание.