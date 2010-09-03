Кэмерон Диаз готовиться переехать к Алексу Родригесу

Кэмерон Диаз встречается с бейсболистом Алексом Родригесом еще с апреля. Пара уже начал строить совместные планы, так они уже думают над дизайном общего дома во Флориде. «Сейчас они вместе занимаются дизайном дома в Майами, они считают его общим домом», - рассказал источник. Кэмерон и Алекс, который был до этого в отношениях с Кейт Хадсон и Мадонной, не хотят, чтобы их видели вместе в обществе, они очень часто ходят в рестораны на свидания, но предпочитают приезжать туда раздельно. Источник также добавляет, что Алекс имеет очень большое влияние на Кэмерон, а она «расцвела и выглядит хорошо как никогда».