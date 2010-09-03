Кэти Перри созналась в воровстве

Кэти Перри призналась в своей маленькой слабости: певица очень любит воровать из отелей. Покорительница мировых чартов рассказала, что не может удержаться и не прихватить понравившиеся вещи из отелей, в которых останавливается во время своих турне. Особенно звезде по душе гостиничные подушки. "Я краду их из всех отелей, где останавливаюсь. Мне нравится лежать на множестве подушек и чувствовать себя "принцессой на горошине" из сказки, — говорит Кэти. — Когда мне было 17, я приехала в Японию и остановилась в очень дорогом отеле. Оттуда я забрала все, что можно было унести, а потом просила горничную принести еще кремов, шампуней и шоколадок". Перри, которую журнал Maxim в этом году признал самой желанной женщиной мира, проводит почти все свое время в разъездах. Сейчас звезда путешествует по свету, представляя свой второй альбом "Teenage Dream". "Только за последний месяц я побывала в Лос-Анджелесе, Малайзии, Сингапуре, Лондоне, Париже… И как я еще жива?", — удивляется певица.