Гитарист «Queen» напишет новый мюзикл

Гитарист Queen Брайан Мэй напишет оригинальные песни для нового мюзикла, сообщается на сайте ContactMusic. Автором текстов песен станет поэт-песенник Дон Блэк, друг Мэя. Музыкант и поэт уже успели записать одну совместную композицию и обсудить предстоящую работу над мюзиклом. По словам Мэя, осталось только найти время для нового проекта. Дон Блэк ранее уже писал тексты для мюзиклов. В частности, он сотрудничал с Эндрю Ллойдом Уэббером над постановками "Aspects of Love" и "Tell Me on a Sunday". Кроме того, Блэк является автором текстов для песен Майкла Джексона, Робби Уильямса, Оливии Ньютон-Джон, Мит Лоуфа, Garbage и других исполнителей. Сам Мэй ранее также уже работал над мюзиклом "We Will Rock You". Правда, эта постановка была основана не на оригинальных композициях, а на песнях из альбомов Queen. Премьера спектакля состоялась в Лондоне в 2002 году.