Guns'n'Roses опозорились на сцене (Смотреть ВИДЕО)

Легендарной американской рок-группе Guns N'Roses во главе с бессменным лидером Экслом Роузом пришлось с позором ретироваться со сцены в ирландском Дублине, когда в них из зала полетели бутылки. На свой концерт музыканты, чей пик славы пришелся на 90-е годы, опоздали на целый час. Зрителей это привело в крайнее раздражение. Кроме того, оставляло желать лучшего и качество исполнения композиций именитых музыкантов, поэтому терпение фанатов закончилось, и в рокеров полетели бутылки, говорится на официальном сайте "цветочников и оружейников". После бомбардировки Эксл Роуз ретировался, недоработав концерт до конца. Он был явно не в духе, и всем своим видом выказывал явное неудовольствие. Стоит отметить, что нынешние выступления группы в Великобритании и Ирландии, которые проходят в рамках мирового турне, вообще сопровождаются шумными скандалами. Предыдущее шоу Guns N'Roses в Рединге также не возымело успех. Музыканты на час опоздали на сцену, а 48-летний Эксл появился в попсовом наряде. Музыкант облачился в серебряный пиджак и черную шляпу, что вызвало неодобрительные и даже насмешливые выкрики зрителей. Располневший и со следами ботокса Роуз поминутно присасывался к баллону с кислородом, делал паузы там, где не надо, а некоторые куплеты за него пели другие музыканты. Даже хит Sweet Child'o'Mine был встречен редкими аплодисментами. А на фестивале в Лидсе Роуз, выйдя на сцену, неожиданно разразился бранью в адрес полиции и организаторов концерта, заявив, что группе не дают петь и сокращают время для выступления. Впрочем, последовавшая программа восторга слушателей тоже не вызвала.