Панайотов и Девятова поели за 160 000 рублей

На днях Александр Панайотов и Марина Девятова приняли участие в съемках программы с веселым названием «Счастливый столик».Хозяйка «Столика» известная радиоведущая Алиса Селезнева предложила артистам отведать несколько обычных блюд, но не совсем обычным способом! Сначала на глаза Саши и Марины одели черные маски, а далее в их задачу входило попробовать каждое кушанье и понять из каких ингредиентов оно состоит. Хоть Панайотов и большой любитель в плане вкусно поесть, на сей раз он уступил право выбора блюд Марине. И не только из-за своей врожденной интеллигентности, а из-за кулинарных убеждений спутницы. Уже ни для кого не секрет, что Девятова давным-давно исключила из своего рациона продукты животного происхождения и вступила в ряды вегетарианцев. Как ни старался Панайотов внушить себе, что «и без мяса тоже может быть вкусно», казус с ним все-таки случился. Первое же блюдо, которое ему принесли, было обильно посыпано красным луком (салат «Греческий»). Во втором кушанье присутствовал лук репчатый (суп «Французский»). А на десерт принесли мусс с корично-имбирным соусом! Мало того, что вкусовые рецепторы певца совсем притупились, так еще и свидание после съемки… Одним словом, после программы Панайотову пришлось вспоминать все возможные способы освежить дыхание. Девятова же, наоборот, осталась в полном восторге от предложенных яств и очень сокрушалась, что в Москве нет отдельного вегетарианского ресторана, в котором бы готовили так же изысканно и вкусно. В процессе программы Панайотов и Девятова заработали общий призовой фонд размером в 160 тысяч рублей, который по окончанию передачи передали в один из детских домов г. Москвы.