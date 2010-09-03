«Премьер-министр» в четвертый раз стал отцом!

На днях жена солиста группы "Премьер-министр" Тараса Демчука родила сына! В семье артиста новорожденный стал четвертым ребенком. Теперь Тарас — счастливый отец двух дочерей и двух сыновей. Малыша назвали Егором. Тарас Демчук — самый старший участник группы "Премьер-министр". В свободное от концертной деятельности время Тарас пишет музыку, делает аранжировки к песням и… занимается воспитанием уже двух сыночков и лапочек-дочек. Надо отметить, что несмотря на плотный рабочий график, многодетный отец всегда находит время для семьи. Еще в студенческие годы у будущего "премьера" родилась первая дочка Лена, которая в этом году пошла в третий класс. После рождения второй дочери, Ксюши, молодые супруги решили, что без мальчика никак не обойтись, и в семье появился долгожданный сын Дима. Ну а 30 августа, кстати, в день рождения старшей дочери Лены, на свет появился четвертый ребенок — сын Егор. Таким образом Тарас Демчук успел к Всероссийской переписи населения увеличить количество москвичей на 1 человека. Генеральный продюсер компании FBI Music Евгений Фридлянд дал артисту два выходных дня, 1 сентября — для проводов детей в школу, 2 сентября — для встречи жены и новорожденного сына из роддома. Однако, уже 3 сентября счастливый четырехкратный отец в составе группы «Премьер-министр» вылетит на концерт в Самару.