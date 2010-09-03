Мэр Одессы использует российский шоу-биз

Украинские политики в ходе предвыборных кампаний активно прибегают к помощи российских звезд шоу-бизнеса. Мэр Одессы собрал на гала-концерте половину светского бомонда из Москвы, который выступил в его поддержку накануне местных выборов. В рамках праздничного концерта, устроенного в честь 216-летия Одессы, на сцене выступили Иосиф Кобзон, Эммануил Виторган, "Хор Турецкого", Лариса Долина, группа "Мираж", Дима Билан, а также их киевская коллега, завоевавшая, в том числе, любовь и российских слушателей, Таисия Повалий. В самом начале концерта зрителей с экранов плазменных телевизоров поздравил писатель-сатирик Михаил Жванецкий, которых записал свое выступление в Москве. А знаменитый поэт-песенник Илья Резник исполнил специально составленное попурри из песен Аллы Пугачевой. Ведущими торжественного вечера также стали россияне: в качестве конферансье на сцену поднялись популярные актеры Нона Гришаева и Александр Олешко. В ходе концерта артисты активно лоббировали дружбу между Россией и Украиной. Лариса Долина, например, сообщила гостям праздника, что Одесса принадлежит Украине только "по карте, или атласу". В свою очередь, вокалистки популярной в 90-е годы минувшего столетия группы "Мираж" заявили о своем сожалении о том, что Россия и Украина сейчас не вместе. При этом звезды подчеркнули, что это неправильно и выразили надежду на том, что в будущем братские народы восстановят историческую связь. Кроме того, по данным "Росбалт", во время праздничного концерта российские звезды на только поздравляли одесситов, но и активно агитировали собравшихся поддерживать действующего мэра города Эдуарда Гурвица. Сам градоначальник поздравил горожан с праздником и пожелал им счастья, процветания и всяческих успехов. Завершился гала-концерт праздничным фейерверком.