Жена спровоцировала Кончаловского

Актриса Любовь Толкалина бросила своего мужа Егора Кончаловского в день премьеры его фильма. На премьерном показе фильма "Москва, я люблю тебя!", прошедшем на днях в московском кинотеатре "Пушкинский", все взоры были устремлены в сторону пары - продюсера картины Егора Кончаловского и героини одной из новелл, его гражданской супруги Любови Толкалиной. О том, что у звезд не все ладно, говорят и пишут уже давно. Вот и недавно возобновились слухи об их размолвке. Некоторые склонны считать, что очередное "расставание" звездной пары – пиар-ход в преддверии очередной премьеры продюсерского проекта Егора. И хотя он в очередной раз уверил, что в их семье мир и покой, все присутствующие наблюдали за поведением супругов. Перед премьерой фильма Кончаловский пригласил на сцену членов съемочной группы и взял слово. Однако именно в этот самый момент Любовь внезапно решила поприветствовать всех мужчин, которые оказались рядом с ней. Она обнималась и обменивалась любезностями с ними, не обращая внимания на супруга. А затем актриса ушла с премьеры, не дождавшись начала показа. На выходе из кинотеатра рядом с ней был неизвестный мужчина, который совершенно не планировал попадать в кадр любопытных папарацци. Заметив, что его фотографируют незнакомец постарался побыстрее исчезнуть и сделал вид, что они с Толкалиной вовсе не вместе, сообщает "Экспресс-газета". Впрочем, по свидетельству близких к этой семье людей, у них все в порядке: Любовь и Егор по-прежнему живут вместе в одной квартире, растят дочку Машеньку.