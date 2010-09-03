16 сентября, Crystal Hall, Концерт «Ассаи Music Band». Начало в 20.00

3 сентября 2010, 17:00

В Гидрометцентре шкалят датчики. Эта осень обещает мощный антициклон, который зародился на берегах Невы и пронесется от Балтийского побережья до уральских гор. Речь идет вовсе не о погодных аномалиях, а о предстоящем концертном туре «Ассаи Music Band». Все, что отмечено именем «Ассаи», притягивает своей искренностью и неоднозначностью. Творчество «Ассаи Music Band» вышло далеко за рамки очевидного музыкального стиля. Это точно подобранные слова и ноты, умная лирика в оправе живой музыки. С 8 сентября и до середины декабря группа планирует дать около 50 концертов на европейской части России, и также в Украине и Белорусии. Вместе с «Ассаи Music Band» в тур отправится DJ Tonetrack. В итоге текущий состав выглядит так: ударные, бас, труба, клавиши, эффекты, DJ и вокал. В рамках концертного тура будет представлен новый диск «ЕР Лифт» – первый релиз за всю историю существования «Ассаи Music Band». «ЕР Лифт» – это не просто сингл, в который вошли уже известные композиции, а лимитированное собрание музыкальных историй, которое может занять достойное место в колекции ценителей творчества Ассаи. Кроме того, грядущая серия выступлений приоткроет тайну готовящегося альбома. На концертах будут представлены новые композиции, изменится подача и, в некоторой степени, стиль исполнения. Тур «Ассаи – Осень 2010» – это завершение двухлетней эпохи поиска и становления Ассаи Music Band и начало нового творческого этапа. Поддерживать концерт Ассаи в Crystal Hall вызвались и украинские хип-хоперы, а именно: - ZB a.k.a. Западное Братство, - Гарик PLedoFF, - 4JL, - WhiteBlack, - Вован (U.S.B. production), так что с уверенностью можно говорить, что 16 сентября в Crystal Hall ожидается самый настоящий хп-хоп фестиваль! Дата: 16 сентября 2010, 20:00 Адрес: Днепровский спуск, 1, пл. Славы. Стоимость: 100-400 грн.

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