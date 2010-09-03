Андрей Молочный во время съемок шоу «Файна Юкрайна» мечтал о бассейне

Как признается Андрей Молочный, цели снова удивить новыми героями создатели скетч-шоу на этот раз перед собой не ставили. - Мы сделали ставку на старых, добрых, проверенных персонажей, - улыбается он. – Правда, некоторые из них переехали, поэтому появятся на экранах в новых обстоятельствах. Например, наши военные побывают на летних учениях. Съемки Как признается Андрей, команда, которая работает над шоу, с нетерпением ждала начала работы над очередным сезоном: - У нас весь съемочный процесс уже оброс байками, легендами, шутками, - рассказывает Андрей. – Иногда постороннему человеку бывает сложно понять, над чем мы хохмим. Но нам всего этого очень не хватает, и во время съемок мы «отрываемся» от души. Съемки новых выпусков скетч-шоу пришлись на самые жаркие дни лета. А ведь, по сюжету, многие приключения героев происходят осенью! Так что актерам пришлось несладко. В одном из эпизодов Сергею Притуле пришлось «лежать в засаде» в полном обмундировании - военной форме, парике и каске. При этом температура воздуха превышала 40 градусов! - Это было самое трудное, - делится Андрей, - поскольку все силы организма шли на то, чтобы противостоять жаре. Например, мне нужно было играть гаишника. В три часа дня, под самым солнцепеком, стоял в рубашке и осенней теплой куртке. При этом говорил: «Фу-ух, зябко стає» (улыбается). Больше всего за время съемок Андрею Молочному запомнился один съемочный день, когда, по графику, сначала команда работала над сценками приключений Антона и Марички. А потом Андрею в образе героя очередного сюжета «Файна ТВ» предстояло плавать в бассейне. - И вот, пока я играл Маричку (на мне – «тонна» грима, одежда, парик), только и думал, когда же я, наконец, прыгну в бассейн! – смеется Молочный. Смотрите новые выпуски скетч-шоу «Файна Юкрайна» на Новом канале каждое воскресенье в 22.25