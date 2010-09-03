Режиссер Георгий Данелия в полном здравии, вопреки сообщениям СМИ

Знаменитый кинорежиссер Георгий Данелия, чье 80-летие отмечалось 25 августа, находится в добром здравии и прекрасном настроении, вопреки появившимся в ряде СМИ сообщениям о его кончине. "Я жив, здоров, со мной все в порядке, гуляю", - сказал РИА Новости по телефону Данелия. Посмотреть фотоленту: Юбилей Георгия Данелия и открытие кинофестиваля "Московская премьера" >> Народный артист СССР Георгий Данелия - автор всенародно любимых фильмов "Кин-дза-дза!", "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Осенний марафон". В последнее время он работает над мультипликационной версии "Кин-дза-дза!".