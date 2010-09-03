Шерил Коул развелась с мужем-футболистом

Британская певица и телеведущая Шерил Коул (Cheryl Cole), которую считают одной из самых красивых женщин планеты, и ее муж, футболист лондонского клуба «Челси» и сборной Англии Эшли Коул (Ashley Cole), расторгли брак. Правда, решение суда, занимавшегося бракоразводным процессом, вступит в силу через несколько недель в том случае, если пара не передумает и не захочет его отменить. Напомним, Шерил и Эшли Коул поженились летом 2006 года, через два года после знакомства. Через несколько месяцев после свадьбы певицы и футболиста в британскую прессу начали просачиваться сведения о том, что спортсмен изменяет своей супруго. Затем подобные слухи стали попадать на страницы таблоидов регулярно. В итоге весной 2010 года Шерил Коул подала на развод, не предупредив об этом своего супруга. В документах, поданных в лондонский суд, певица указала, что не собирается выдвигать мужу никаких финансовых требований, однако хотела бы забрать у него двух собак породы чихуахуа. После того как Коул подала документы на развод, она не общалась с мужем, Lenta.ru. В июле 2010т года певица перенесла малярию, но через несколько недель поправилась и к настоящему моменту уже вернулась к работе. Она является членом жюри самого популярного шоу в Британии – Х-фактор. Недавно Шерил Коул заняла второе место в списке самых красивых женщин XX века (первое место досталось Одри Хепберн). Ранее в 2010 году певица была признана самой стильной и самой сексуальной женщиной. В мае 2010 года Коул подала на развод со своим супругом, защитником футбольного клуба Челси и сборной Англии Эшли Коулом.