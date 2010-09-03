В Киев едет Памела Андерсон

Знаменитая супермодель и актриса Памела Андерсон приедет на конкурс красоты Мисс Украина-2010, который состоится 4 сентября во Дворце Украина в Киеве. Об этом сообщили организаторы конкурса. Памела Андерсон приедет вместо Пэрис Хилтон, которая на днях была задержана в Лас-Вегасе по подозрению в хранении наркотиков. Ранее сообщалось, что вместо Пэрис в Киев может приехать актриса Шерон Стоун. Звезда Playboy войдет в состав жюри Мисс Украина-2010, куда также попали: актриса Орнелла Мути (председатель жюри), актер Жан-Клод Ван Дамм, Мисс Мира Ксения Сухинова, президент компании Zepter International Филип Цептер, президент Международного Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко, советник Президента Украины Виталий Журавский, ведущий телекнала Интер Олег Панюта и глава комитета Мисс Украина Сергей Матяш. Для гостей вечера будут петь Крис Норман и украинские певицы Вера Брежнева, Ольга Горбачева и Ирина Билык. Ведущим конкурса станет Иван Ургант. По данным организаторов, на финал Национального конкурса красоты Мисс Украина-2010 аккредитованы 357 представителей СМИ. В пресс-службе конкурса также сообщили, что приглашение посетить Киев от организаторов Мисс Украина-2010 получили такие знаменитости, как Кевин Костнер, Эрос Рамазотти, Михаель Шумахер, Леонардо ДиКаприо, Наоми Кэмпбелл, Шерон Стоун, Мег Райан, Каролина Куркова, Синди Кроуфорд и другие. Финал ХХ-го юбилейного конкурса Мисс Украина-2010 состоится 4 сентября в Национальном дворце Украина. 26 девушек будут бороться за титул Мисс Украина и драгоценную корону стоимостью 250 000 евро. Кроме того, участницы конкурса, члены жюри и VIP-гости получат в подарок набор косметики стоимостью 10 000 евро. Обладательница титула Мисс Украина-2010 будет ездить на автомобиле Renault Megane Coupe, мощностью 143 конских сил.