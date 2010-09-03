«Взломщица» почты Киркорова оказывает давление на него - адвокат певца

Защита певца Филиппа Киркорова заявила в ходе процесса по поводу взлома электронной почты артиста, который проходит в Пресненском суде Москвы, о том, что подсудимая Нина Юрова оказывает давление на потерпевшего и свидетелей, сообщила в пятницу корреспонденту Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) адвокат Киркорова Татьяна Акимцева. Нина Юрова и Вера Японцева обвиняются во взломе электронной почты певца и его страницы на сайте "Одноклассники.ру" и вымогательстве денег. По версии следствия, бывшие сотрудницы Киркорова совершили инкриминируемые деяния с целью его шантажа. "Я попросила приобщить к материалам дела заявление о том, что Нина Юрова оказывает давление на потерпевшего и свидетелей, оговаривает их. Также я предупредила о возможных правовых последствиях для подсудимой", - сказала Акимцева. По ее словам, свидетели обвинения добровольно являются в суд и дают показания. В частности, в пятницу в суд пришел бывший гендиректор ООО "Филипп Киркоров Продакшн" Андрей Журавлев, который давал показания в течение трех с половиной часов. В свою очередь адвокат Юровой Марина Савьюк в пятницу заявила РАПСИ, что в ходе судебного заседания, помимо показаний Журавлева, суд огласил показания одного из свидетелей, а также выписал постановление о приводе в суд другого свидетеля. Заседание суда проходит в закрытом режиме. Обвинение Юровой и Японцевой предъявлено по части 3 статьи 163 (вымогательство в особо крупном размере) и части 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). За наиболее тяжкое из преступлений закон предусматривает до 15 лет лишения свободы. Бывшие сотрудницы Киркорова не признают вину и связывают свое уголовное преследование с тем, что Киркоров, по их словам, должен им свыше 7 миллионов рублей за рекламную кампанию перед юбилейными концертами певца, которые проходили в апреле 2008 года в Москве, и не хочет возвращать деньги. Киркоров заявил гражданский иск на 1 миллион долларов в качестве компенсации материального вреда к Юровой и Японцевой. По словам представителей защиты певца, речь идет о якобы имевшем место удержании некоего архива из творческих наработок певца, материалов фотосессий, "песен, которые нигде не прозвучали". Отдельно потерпевшая сторона будет требовать возместить моральный ущерб, финансовый эквивалент которого пока не определен. Однако, как уточнила ранее адвокат певца, в сумму морального ущерба войдут оплата услуг адвокатов, экспертов и другие судебные расходы.